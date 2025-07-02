İzmir, Hatay, Bilecik… Türkiye’nin 'Yürek Yakan Kara'sı! Alevler Yuttu Geriye Gözyaşı Kaldı, İşte Yangının En Acı Fotoğrafları

'İKİ GÜNDÜR AĞLIYORUM'

Kümesteki hayvanlarını kaybeden Lütfü Türköz yaşadıklarını gözyaşları içerisinde şöyle konuştu: Buraları görünce iki gündür ağlıyorum, öksürüyorum. Böyle bir şey görmedim ben. Bunu görünce de böyle ağlıyorum. Yangında hayvanlarımın hiçbir varlığı kalmamış. Kemiklerine kadar yanmış. Gece yarısı buraya geldim. Gece yarısı jandarma burayı boşaltın dediğinde ben çıktım aşağıdaki kafeye yanmayabilir düşüncesiyle gittim. Daha sonra sahil güvenlik geldi duman nedeniyle burayı boşaltmamız gerekiyor dediler. Daha sonra buradan ayrıldım.