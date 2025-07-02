İzmir, Hatay, Bilecik… Türkiye’nin 'Yürek Yakan Kara'sı! Alevler Yuttu Geriye Gözyaşı Kaldı, İşte Yangının En Acı Fotoğrafları
Hatay, İzmir, Bilecik… Türkiye’nin farklı illerinde başlayan orman yangınlarından gerice acı kaldı. Yangının etkilediği alanlar, bugün dron ile havadan görüntülenirken ortaya çıkan manzara yürekleri dağladı. Ormanlar, ağaçlar, evler, canlılar ne var ne yoksa yandı. İşte alevlerin ortasında kalan Hatay’dan geriye kalanlar…
Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA
Hatay’ın Antakya ilçesinde 30 Haziran'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangınında büyük hasar meydana geldi.
Hatay’da Karaali Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan yangın kısa sürede kontrolsüz bir şekilde büyüyerek Oğlakören, Alahan ve Üçgedik mahallelerine sıçradı. Yangına müdahale için sahaya 450'den fazla araç ve 2 bin 700'ü aşkın personel sevk edildi.
Güvenlik gerekçesiyle üç mahallede toplam 236 hane tahliye edilirken, evlerinden ayrılmak zorunda kalan yaklaşık 2 bin 500 kişi geçici olarak yurtlara yerleştirildi. Vatandaşlara ait hayvanlar ise güvenli alanlardaki ahırlara taşındı.
'İKİ GÜNDÜR AĞLIYORUM'
Kümesteki hayvanlarını kaybeden Lütfü Türköz yaşadıklarını gözyaşları içerisinde şöyle konuştu: Buraları görünce iki gündür ağlıyorum, öksürüyorum. Böyle bir şey görmedim ben. Bunu görünce de böyle ağlıyorum. Yangında hayvanlarımın hiçbir varlığı kalmamış. Kemiklerine kadar yanmış. Gece yarısı buraya geldim. Gece yarısı jandarma burayı boşaltın dediğinde ben çıktım aşağıdaki kafeye yanmayabilir düşüncesiyle gittim. Daha sonra sahil güvenlik geldi duman nedeniyle burayı boşaltmamız gerekiyor dediler. Daha sonra buradan ayrıldım.
'KENDİMİ DIŞARI ATTIM'
Yangın anında büyük çaresizlik yaşadıklarını belirten Duygu Yalman “Eşim, 'kaç' diye bağırınca bir anda kendimi dışarı attım. O an kıyamet gibiydi. Eşim, çocukları hemen ablasının yanına gönderdi. Kayınvalidem kanser hastası, onu da çıkardık. Allah komşularımızdan razı olsun, kendilerini tehlikeye atanlar oldu, onların sayesinde en az hasarla kurtulmaya çalıştık. Ama şu an evime götürecek hiçbir şeyim kalmadı. Pandemide babamı kaybettim. Deprem geldi, eşyalarımız gitti” dedi.
İşte çok sayıda evi, ormanı küle çeviren yangından geriye kalan kareler...