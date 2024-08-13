Türkiye'nin Ünlü Gıda Firması İflas Etti: Marketlerden Tek Tek Kaldırılıyor

İstanbul'da bulunan Sütçü Yusuf Çiftliği, içerisine girdiği mali darboğazı aşamayarak konkordato talep etti. Şirket hakkında mahkeme 3 aylık geçici mühlet kararı alırken, firmanın ürettiği ve birçok market zincirinde satılan ürünlerin ise son günlerde satıştan kaldırıldığı öğrenildi.

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Türkiye'nin Ünlü Gıda Firması İflas Etti: Marketlerden Tek Tek Kaldırılıyor - Resim: 1

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon ve ekonomik istikrarsızlık, çok sayıda işletmenin peş peşe kepenk kapatmasına neden oluyor. Yüksek faizler nedeniyle mali darboğaza giren şirketlerin arasına eklenen Sütçü Yusuf Çiftliği, 100 milyon liranın üzerinde değer biçilen markası için konkordato talebinde bulundu.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato başvurusunu inceleyerek firma hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı alırken, şirketin ürettiği çok sayıda et ve süt ürününün son günlerde market zincirlerinde satılmamaya başladığı öğrenildi.

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