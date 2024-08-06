Türkiye'nin En Yoksul Şehirleri Belli Oldu: Üç Şehir de Aynı Bölgede Yer Alıyor!

Yüksek enflasyon, Türkiye'de yaşayan dar gelirlilerin hayatını gittikçe zorlaştırıyor. En düşük emekli maaşının ve asgari ücretin açlık sınırının altında kalmasının ardından, Türkiye'de adeta bir pandemi haline gelen yoksulluk, araştırma raporlarında çarpıcı sonuçlar görülmesine neden oldu.



TÜRKİYE'NİN EN YOKSUL ŞEHİRLERİ BELLİ OLDU



Verilerle oynadığı gerekçesiyle kamuoyu tarafından eleştiriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yayınladığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması raporunun son sayısında Türkiye'nin yoksulluk haritasını paylaştı. 2023 yılının verilerini kapsayacak şekilde hazırlanan raporda, Türkiye genelinde yoksulluk oranı yüzde 21,7 çıktı.



En yoksul şehirler ise şu şekilde...