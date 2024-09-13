Türkiye'de Binlerce İstasyonu Olan Dev Petrol Şirketi Satıldı: Yeni Sahipleri Belli Oldu
Geçtiğimiz yıl yapılan anlaşma ile Petrol Ofisi, Türkiye'de 770 istasyonu bulunan İngiliz merkezli petrol devi BP Türkiye'yi satın almıştı. Rekabet Kurumu, dün yaptığı açıklama ile satın alma işlemini onaylarken, Türkiye'nin 81 ilinde bulunan istasyonların adı Petrol Ofisi olarak değiştirilecek.
6 yıl önce Hollandalı Vitol tarafından 1.3 milyar euro karşılığında satın alınan Petrol Ofisi, Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl yapılan anlaşma ile, İngiliz merkezli BP Türkiye'yi satın aldığını duyuran şirket, Türkiye geneline yayılmış 770 adet BP istasyonunun Petrol Ofisi olarak değiştirileceğini belirtmişti. Uzun süredir yapılan anlaşmayı inceleyen Rekabet Kurumu, satın alma işlemi için onay verdi.
112 YIL SONRA TÜRKİYE'DEN AYRILIYOR
Devir işleminin kısa sürede başlaması beklenirken, atılan imzalarla birlikte 112 yıldır Türkiye'de hizmet veren BP, faaliyetlerini noktalamış oldu. Petrol Ofisi CEO’su Mehmet Abbasoğlu, Rekabet Kurumu'nun anlaşmaya onay verdiğini açıklayarak, Kasım 2023'te yapılan sözleşmenin aynı şekilde geçerli olacağını duyurdu.