Türkiye'de Binlerce İstasyonu Olan Dev Petrol Şirketi Satıldı: Yeni Sahipleri Belli Oldu

Geçtiğimiz yıl yapılan anlaşma ile Petrol Ofisi, Türkiye'de 770 istasyonu bulunan İngiliz merkezli petrol devi BP Türkiye'yi satın almıştı. Rekabet Kurumu, dün yaptığı açıklama ile satın alma işlemini onaylarken, Türkiye'nin 81 ilinde bulunan istasyonların adı Petrol Ofisi olarak değiştirilecek.

Türkiye'de Binlerce İstasyonu Olan Dev Petrol Şirketi Satıldı: Yeni Sahipleri Belli Oldu - Resim: 1

6 yıl önce Hollandalı Vitol tarafından 1.3 milyar euro karşılığında satın alınan Petrol Ofisi, Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan anlaşma ile, İngiliz merkezli BP Türkiye'yi satın aldığını duyuran şirket, Türkiye geneline yayılmış 770 adet BP istasyonunun Petrol Ofisi olarak değiştirileceğini belirtmişti. Uzun süredir yapılan anlaşmayı inceleyen Rekabet Kurumu, satın alma işlemi için onay verdi.

112 YIL SONRA TÜRKİYE'DEN AYRILIYOR

Devir işleminin kısa sürede başlaması beklenirken, atılan imzalarla birlikte 112 yıldır Türkiye'de hizmet veren BP, faaliyetlerini noktalamış oldu. Petrol Ofisi CEO’su Mehmet Abbasoğlu, Rekabet Kurumu'nun anlaşmaya onay verdiğini açıklayarak, Kasım 2023'te yapılan sözleşmenin aynı şekilde geçerli olacağını duyurdu.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Artık Zeytin Yerken İki Kez Düşünün Artık Zeytin Yerken İki Kez Düşünün
Okullarda Yeni Dönem Başlıyor: 4 Şehir Seçildi Okullarda Yeni Dönem Başlıyor: 4 Şehir Seçildi
Babadan Kalma Arazisine Ekti, Arkadaşları Dalga Geçti: Kimse Başarmasını Beklemiyordu Babadan Kalma Arazisine Ekti, Arkadaşları Dalga Geçti: Kimse Başarmasını Beklemiyordu
Hasat Başladı: Çiftçiler Tonlarca Kavun Toplayıp Satmaktan Vazgeçti Hasat Başladı: Çiftçiler Tonlarca Kavun Toplayıp Satmaktan Vazgeçti
Kiralık Evler İçin Yeni Düzenleme: 2 Gün Sonra Başlayacak Kiralık Evler İçin Yeni Düzenleme: 2 Gün Sonra Başlayacak
Türkiye'ye Fabrika Açacak ByD, İş İlanı Yayınladı: İşte Manisa ve İstanbul'da Çalışmak İçin Aranan Şartlar... Türkiye'ye Fabrika Açacak ByD, İş İlanı Yayınladı: İşte Aranan Şartlar
İlk Sıradaki İl Herkesi Şaşırttı! Türkiye'nin En Dindar Şehirleri Belli Oldu İlk Sıradaki İl Herkesi Şaşırttı! Türkiye'nin En Dindar Şehirleri Belli Oldu
Dünya Meteoroloji Örgütü Alarma Geçti: Tarih Verildi Dünya Zor Sürece Giriyor Dünya Meteoroloji Örgütü Alarma Geçti: Tarih Verildi Dünya Zor Sürece Giriyor
Bu Soyadları Ailenizin Yerli Türklerden Geldiğini Gösteriyor Bu Soyadları Ailenizin Yerli Türklerden Geldiğini Gösteriyor
Ankara ve İstanbul yerine o ile yatırıma başladılar. Akın akın arsa alıyorlar Ankara ve İstanbul yerine o ile yatırıma başladılar. Akın akın arsa alıyorlar
Askerlik İçin Gittiği Şehirde Gördü, Köyüne Ekti: Şimdi Siparişlere Yetişemiyor Askerlik İçin Gittiği Şehirde Gördü, Köyüne Ekti: Şimdi Siparişlere Yetişemiyor
Türkiye'nin En Zengin 20 İnsanı Belli Oldu: O İsim Rahmi Koç'u ve Ferit Şahenk'i Sollayarak Zirveye Oturdu Türkiye'nin En Zengin 20 İnsanı Belli Oldu