Gaziköy’deki mahalle sakinleri korkuyla yaşıyor

Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi’nden geçerek Tekirdağ’da denizden çıkıp kara ile birleştiği noktada bulunan Gaziköy’deki mahalle sakinleri her gün korkuyla yaşıyor.

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Dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fayı (KAF) bin 100 kilometre uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultu atımlı aktif fay hattı olarak biliniyor.

Yaklaşık olarak Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm kuzey Anadolu'yu kesen KAF, tek bir faydan oluşmadığı gibi pek çok parçadan oluşuyor. İstanbul, Kocaeli ve Bursa kesiminden Marmara Denizine giren KAF Hattı, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesinden denizden çıkarak Saros Körfezi ve oradan da Yunanistan'a uzanıyor.

Fay hattının denizden karaya çıktığı noktada bulunan Gaziköy Mahallesi sakinleri adeta diken üzerinde yaşıyor. KAF'ın Ganos Segmenti, en son 1912 yılında biriken enerji sonucunda 7.3'lük deprem üreterek büyük yıkıma sebep olmuştu.

Kaynak: İHA

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Deprem
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