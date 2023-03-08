Kız Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi

Restorasyon çalışmaları süren Kız Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi. Ekiplerin, iskelede restorasyon çalışmalarına devam ettiği görüldü.

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Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Restorasyon çalışmaları süren Kız Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi. Kurulan iskelede ekiplerin restorasyon çalışmalarına devam ettiği, çevresinde ise alt yapı çalışması için borular bulunduğu görüldü.

Kaynak: İHA

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