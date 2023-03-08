Bin 400 metre rakımda ürküten görüntü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da bin 400 rakımlı dağda oluşan dev yarıklar görenleri ürkütüyor.

Son Güncelleme:

Kahramanmaraşlı depremlerde etkilenen 11 ilden bir olan Malatya’da birçok dağ yerinden oynarken, Akçadağ ilçesi Aliçeri - Resuluşağı mahallelerinin bulunduğu bölgedeki bin 400 rakımlı dağlarda metrelerce yarıklar oluştu.

İlçenin birçok farklı noktasında benzer görüntülerin bulunduğunu ifade eden bölge sakinlerinden Zafer Cahit Leventoğlu, "Akçadağ ilçe merkezinde 15 gün önce buraları cep telefonu ile çekmiştim, kar kalkınca depremin ne kadar şiddetli olduğunu gördük. Levent Mahalle yolu dağlardan kopan kayalar nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Bölge halkına yardımlar helikopterlerle yapıldı. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın” diye konuştu.

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Evi boşaltan kiracıdan vatandaşlara pankartlı uyarı Evi boşaltan kiracıdan vatandaşlara pankartlı uyarı
Tabip Odası'ndan, İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri için deprem uyarısı Tabip Odası'ndan, İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri için deprem uyarısı
Çarptığı yayanın başında hüngür hüngür ağladı Çarptığı yayanın başında hüngür hüngür ağladı
Hatay'da, 5 otomobil, 50 kişiyi kurtardı 5 otomobil, 50 kişiyi kurtardı
Gaziköy’deki mahalle sakinleri korkuyla yaşıyor Gaziköy’deki mahalle sakinleri korkuyla yaşıyor
Kız Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi Kız Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi
İstanbullular Kırklareli’ne göç etmeye başladı İstanbullular Kırklareli’ne göç etmeye başladı
Atık kağıtlar kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor Atık kağıtlar kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor
Bir garip hırsızlık: Ayakkabılarını bıraktı yerine terlik çaldı Bir garip hırsızlık: Ayakkabılarını bıraktı yerine terlik çaldı
Tunceli’de 3 bin rakımdan görüntüler Tunceli’de 3 bin rakımdan görüntüler
Hırsızlar bu kez evi çaldı Hırsızlar bu kez evi çaldı
İstanbul’da kadına şiddete, esnaftan müdahale! Kadına şiddete, esnaftan müdahale!
ÇOK OKUNANLAR
Naci Görür, 5 il için uyardı: 'Fay kırıldı, depremler olabilir!' Naci Görür, 5 il için uyardı: 'Fay kırıldı, depremler olabilir!'
Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, son anketi açıkladı: 'Fark korunuyor' Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, son anketi açıkladı: 'Fark korunuyor'
Kılıçdaroğlu tek tek sayıp 'sadece ben değil onlar da aday' demişti: İşte o isimler Kılıçdaroğlu tek tek sayıp 'sadece ben değil onlar da aday' demişti: İşte o isimler
Enkazdan 63 saat sonra çıkarılmıştı: Hayatını izlediği film kurtarmış Enkazdan 63 saat sonra çıkarılmıştı: Hayatını izlediği film kurtarmış
İslam Memiş tarih verip uyardı: 3 gün sonra altın bu seviyeye çıkacak İslam Memiş tarih verip uyardı: 3 gün sonra altın bu seviyeye çıkacak