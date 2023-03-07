Çarptığı yayanın başında hüngür hüngür ağladı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsü kadın çarptığı yayanın başında gözyaşı döktü.

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsü kadın çarptığı yayanın başında gözyaşı döktü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı'nda meydana olayda, 38 plakalı bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, otomobil sürücüsü kadın da yaralanan adamın başında gözyaşı döktü.

Yaralı adam sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
trafik
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