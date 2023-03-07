Evi boşaltan kiracıdan vatandaşlara pankartlı uyarı

Kadıköy’de 55 yıllık bir binada kiracı olarak oturan vatandaş, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle binadan ayrıldı. Evden ayrılmadan önce dairenin camına astığı ‘bu bina çürüktür’ yazısı dikkat çekti.

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İstanbul Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Duatepe Sokak üzerinde bulunan 55 yıllık 5 katlı bir binanın en üst katında kiracı olarak oturan gazeteci Canan Coşkun, binanın depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle daireyi boşalttı.

Evden ayrılmadan önce dairenin penceresine 'Bu bina çürüktür' yazılı pankart asan Coşkun, sosyal medya hesabından da açıklama yaptı. Coşkun paylaşımında, “Kadıköy Yeldeğirmeni'nde 55+ yaşındaki bir binada kiracıydım. Depreme dayanıklı olmadığı için evi boşalttım. Ev sahibi arayıp kiraya vereceğini söyledi. Kiralamaya niyetlenenler olursa Rasimpaşa Mahallesi Duatepe Sokak No:44'teki (Kayy-Der binası) yapı çürüktür” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem
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