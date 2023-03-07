İstanbullular Kırklareli’ne göç etmeye başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem endişesi yaşayan çok sayıda İstanbullu vatandaş, deprem riski az olan Kırklareli’nde göç etmeye başladı.

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Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan deprem, endişeleri beraberinde getirdi. Muhtemel İstanbul depremi son zamanlarda birkez daha gündeme geldi. Deprem endişesi yaşayan İstanbullular, alternatif arayışlara yöneldi. Fay hattına uzaklığı ve deprem riski az olduğu ifade edilen Kırklareli'nde arsa ve ev almaya ya da kiralamaya başladı.

Gayrimenkul Satış Temsilcisi Özgür Gömlekli Kırklareli'nin 4. derece deprem bölgesinde yer almasından dolayı deprem endişesi olan İstanbulluların kente göç etmeye başladığını belirterek “Kırklarelimizin 4. Derece deprem bölgesinde yer almasından dolayı güvenilir şehirler arasında yer almıştır. Bundan dolayı da özellikle İstanbul ağırlıklı gayrimenkul taleplerinde ve kiralık daire taleplerinde ciddi oranda artışlar gözlemlemekteyiz” dedi.

Kaynak: İHA

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Deprem
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