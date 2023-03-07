Tunceli’de 3 bin rakımdan görüntüler

Diyarbakır’da aynı zamanda diş hekimliği yapan profesyonel dağcı ve kayakçı Baran Bayar, dağcı arkadaşı Kadir Gezmiş ile birlikte Munzur Dağları’nda bulunan 3 bin rakımlı Kepir Dağı yaylasına kış tırmanışı gerçekleştirdi.

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Diyarbakır'da diş hekimliği de yapan profesyonel dağcı ve kayakçı Baran Bayar, dağcı arkadaşı ile birlikte Tunceli'de bulunan Kepir Dağı yaylasına 8 saat süren kış tırmanışı gerçekleştirdi. Tırmanışta dron ile görüntüler de alan Bayar, dağdan snowboard yaparak indiklerini ifade etti.

Türkiye'de bulunan en yüksek dağların zirvelerine ikişer, üçer defa tırmanışlar gerçekleştirdiğini belirten Bayar, “Kadir arkadaşımla birlikte Munzurlarda bulunan Kepir Dağına yaklaşık 8 saat süren bir tırmanış yaptık. Faaliyet zorluydu, kaza yaşamadık. Muazzam dron görüntüleri aldım. Kayarak indik. Çok güzel bir faaliyetti, çok keyif aldım. Munzur Dağları'nda müthiş kış manzaraları var. Önümüzdeki yıllarda buraya yeniden tırmanış yapmayı istiyorum” dedi. Tırmanışta dağcılara 2 köpeğin eşlik etmesi de dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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