Hırsızlar bu kez evi çaldı

Çatıdan pencere, kapıdan lavabolara ne varsa çaldılar evden geriye dört duvarı kaldı. Almanya'dan dönüş yaptıktan sonra İzmir'in Kemalpaşa'da Soner Özkan'ın evini soyup, soğana çeviren hırsızlar çalmadıkları evin bir dört duvarı kaldı

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İzmir'de hırsızlar evi soymadılar çaldılar. Çatıdan pencereye, lavabodan kapılara ne varsa götürdü. Evin sadece dört duvarı kaldı.

Olay, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Yenmiş Mahallesi'nde şubat ayı başlarında meydana geldi. Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yapan ve yaklaşık 2 yıl önce Yenmiş Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evi satın alan Soner Özkan, evde ikamet etmek için tadilat yapmayı düşünüyordu. Tadilatı planlamak için belirli aralıklarla satın aldığı eve giden Özkan, son ziyaretinde gördükleri karşısında adeta şoke oldu. Evin çatısı, kapı ve pencereleri, lavabo ve klozetlerinin yerinde olmadığını, dahası evden geriye sadece dört duvar kaldığını fark eden Özkan, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Evi satın almadan önce evde bir ailenin yaşadığını ancak olaydan sonra evin metruk bir yapıya döndüğünü belirten Özkan, böyle bir hırsızlık olayına ilk kez şahit olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

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