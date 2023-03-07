Atık kağıtlar kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor

Atık kağıtlar kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor Manisa'da açılan kursta atık kağıtlardan yapılan sepetler ev hanımlarının gelir kapısı oldu.

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde açılan kursta atık kağıtlardan sepet örme tekniğiyle yapılan çalışmalar ev hanımlarının gelir kapısı oldu. Ev hanımları bir yandan kendilerine hobi edinirken atık kağıtlardan yaptıkları ürünleri de satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Geleneksel sanat dallarını Manisa'da bir çatı altında buluşturan Tarihi Kurşunlu Han, unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarına ev sahipliği yaparken 'İleri geri dönüşüm dekoratif sepet örme' kursu da kadınlardan yoğun ilgi görüyor.

Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle Kurşunlu Han'da açılan onlarca kursta Manisalı vatandaşlar birbirinden değerli geleneksel el sanatlarını öğrenme imkanı bulurken ev ekonomilerine de katkı da sağlıyorlar. Bu kurslardan biri olan 'İleri geri dönüşüm dekoratif sepet örme' kursu da kursiyerler tarafından ilgi görüyor.

Kaynak: İHA

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