Selin vurduğu Şanlıurfa'da korkutan görüntü

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından selin vurduğu Şanlıurfa'da yerin altından çıkan sıcak su vatandaşı tedirgin etti.

Son Güncelleme:

Selin etkili olduğu Şanlıurfa yaralarını sarmaya çalışırken Viranşehir ilçesinde çekilen görüntü korkuya neden oldu. İlçeye 18 kilometre mesafede bulunan Ayaklı kırsal Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde yeraltından kaynar su çıktı. İki farklı noktada kaynayan su bir süre sonra kayboldu.

JANDARMADAN İNCELEME

Kürek yardımıyla kaynayan sıcak suyun çıktığı yeri kazan Ahmet Kiraz, olayın neden kaynaklandığını bilmediklerini söyledi. Kaynayan suyun dün geceden beri kaybolduğunu söyleyen Ahmet Kiraz, “Bu fokurdayan yer selden sonra oldu. Kaynar su benzeri bir şeyler. Viranşehir'den jandarma geldi. Zaten dün geceden beri kesildi“ dedi.

Can kaybı artıyor: Sel felaketinde kaybolan hemşireden acı haberCan kaybı artıyor: Sel felaketinde kaybolan hemşireden acı haberGüncel
 
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Depremlerin 42'nci gününde Adıyaman'da enkazdan bir erkeğin cansız bedeni çıkartıldı Depremlerin 42'nci gününde Adıyaman'da enkazdan bir erkeğin cansız bedeni çıkartıldı
Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova beyaza büründü Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova beyaza büründü
Adıyaman'da hamile kadın ve kızı selde kayboldu: Arama çalışmaları 5'inci günde de sürüyor Adıyaman'da hamile kadın ve kızı selde kayboldu: Arama çalışmaları 5'inci günde de sürüyor
İstanbul'da taksici yine yolcu seçti: Ben oraya gitmiyorum! İstanbul'da taksici yine yolcu seçti!
Adıyamanlı depremzedelerden Şanlıurfalı selzedelere yardım Adıyamanlı depremzedelerden Şanlıurfalı selzedelere yardım
Diyarbakır'da geçim derdine düşen esnaf ağır ve orta hasarlı binalarda kepenk açtı Diyarbakır'da geçim derdine düşen esnaf ağır ve orta hasarlı binalarda kepenk açtı
'Asker eğlencesi'nde hayatları riske attılar: O anlar böyle görüntülendi 'Asker eğlencesi'nde hayatları riske attılar: O anlar böyle görüntülendi
Deprem sonrası gelen yardım malzemelerinin depolandığı fabrikada yangın Deprem sonrası gelen yardım malzemelerinin depolandığı fabrikada yangın
Ebrar Sitesi'nden kurtulanlar kaybolan hatıralarını arıyor: 'Artık bir fotoğraf albümümüz bile yok' Ebrar Sitesi'nden kurtulanlar kaybolan hatıralarını arıyor
Önce çarptı, sonra öperek teselli etmeye çalıştı Önce çarptı, sonra öperek teselli etmeye çalıştı
İstanbul'da yoğun sis etkili oldu İstanbul'da yoğun sis etkili oldu
Selin vurduğu Şanlıurfa’da sağanak yağış etkili oluyor Selin vurduğu Şanlıurfa’da sağanak yağış etkili oluyor
ÇOK OKUNANLAR
'Sıçramayı anketlerde görüyoruz': Kılıçdaroğlu kaç puan önde? Kılıçdaroğlu kaç puan önde?
İslam Memiş: Piyasalar kritik haftaya girdi, bu iki güne dikkat İslam Memiş: Piyasalar kritik haftaya girdi, bu iki güne dikkat
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da 'zorunlu' ayrılık Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da 'zorunlu' ayrılık
'Yanlışlıkla oldu' dedi, sildi: Sosyal medya fenomeni, Yalı Çapkını oyuncusunun mesajlarını ifşa etti 'Yanlışlıkla oldu': Sosyal medya fenomeni, Yalı Çapkını oyuncusunun mesajlarını ifşa ett
Merkez Bankası'ndan 'dolar' kararı: Sözlü talimat verildi Merkez Bankası'ndan 'dolar' kararı