Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova beyaza büründü

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte beyaz örtü hakim oldu. İlçede kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova’da kar yağışı etkisini gösterdi, ilçe beyaza büründü.

Bingöl genelinde yağmur etkili olurken, adını karla kaplı bir ovadan alan ve 1940 rakımlı olan Karlıova ilçesinde, kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinden başlayan kar, sabaha kadar yağmurla karışık devam etti.

Kar kalınlığı yer yer 5 santimi bulurken, ilçe beyaza büründü. Karlıova-Erzurum Karayolunda da etkisini gösteren kar nedeniyle, sürücüler çoğu zaman ilerlemekte zorluk yaşadı.

 

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