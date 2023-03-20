Can kaybı artıyor: Sel felaketinde kaybolan hemşireden acı haber

Adıyaman'ın Tut ilçesinde, 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal ile kaybolan hamile hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Küçük çocuk için arama çalışmaları sürüyor. Fatma Tekdal'dan gelen acı haber ile sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 19'a yükseldi.

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Can kaybı artıyor: Sel felaketinde kaybolan hemşireden acı haber

Depremin vurduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde salı gecesi başlayan sağanak yağış sırasında Ömerovası Deresi taştı. Tekdal ve Sarıkaya ailelerinin dere kenarındaki bahçeye yerleştirdikleri konteyner, taşkınla birlikte oluşan sel sularına kapıldı. Konteynerdeki 8 kişi kendi imkanıyla kurtulurken, akıntıya kapılan 4 kişiden Selma Sarıkaya ile Emine Sarıkaya'nın cansız bedenleri bulundu. Kaybolan ve çarşamba günü sabah saatlerinde arama çalışmaları başlatılan Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'a ise ulaşılamadı.

Dalgıç ekipler, asker ve polisler ile AFAD, UMKE, Orman İşletme, Devlet Su İşleri ve itfaiye personellerinden oluşan 522 kişilik ekip, anne ve kızın bulunması için bu sabah arama çalışmalarına yeniden başladı. Adıyaman'ın Tut ilçesinde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde suya kapılıp, kaybolan 2 aylık hamile hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

CAN KAYBI 19'A YÜKSELDİ

Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

 
 
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