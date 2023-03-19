Adıyaman'da hamile kadın ve kızı selde kayboldu: Arama çalışmaları 5'inci günde de sürüyor

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sel felaketiyle de sarsılan Adıyaman'da kaybolan 2 aylık hamile Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'ı arama çalışmaları sürüyor.

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Adıyaman'ın Tut ilçesinde, sel felaketinin 5'inci gününde 2 aylık hamile Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'ı arama çalışmaları sürüyor.

Felaketin 5'inci gününde Tut ilçesi Ömerova Deresi ve çevresinde jandarma ekipleri, polis ekipleri ve AFAD ekipleri çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. 20 kilometrelik alanda ekipler, titiz çalışmalar yürütüyor.

Ekipler, 2 aylık hamile hemşire Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal'ın bulunması için bölgeyi didik didik arıyor. Bölgede bulunan ve içerisi çamur yığınlarıyla dolan birçok ev içerisinde jandarma ekipleri tarafından temizlik çalışmaları da yapılıyor. Polis dalgıç ekipleri ile jandarma arama kurtarma ekipleri, Ömerova Deresi'nden geçen suların döküldüğü bölgedeki kanallarda da aramalar gerçekleştiriyor.

 
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