Ebrar Sitesi'nden kurtulanlar kaybolan hatıralarını arıyor: 'Artık bir fotoğraf albümümüz bile yok'

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından binlerce bina enkaza dönerken, Kahramanmaraş kent merkezinde Şazibey Mahallesi'nde bulunan Ebrar Sitesi de yüzlerce insana mezar oldu. Sitende ayakta kalmayı başaran ağır hasarlı binaların ise yıkımı sürüyor. Site sakinleri hatıralarının olduğu evlerinin yıkılmasını üzüntüyle izliyor. Kaybolan hatıralarını bulmak için saatlerce enkazın başında bekleyen site sakinlerinin umutla bekleyişi 42’nci günde devam ediyor.

"BİR FOTOĞRAF ALBÜMÜMÜZ BİLE YOK"

Ebrar Sitesi sakinlerinden Funda Mert, çocukluklarından geriye fotoğrafların dahi kalmadığını belirterek, “Allah’a şükür depremde binamız yıkılmadı ama dün 9 saatlik çabanın sonucunda kontrollü bir şekilde yıkıldı. Hiçbir şeyimizi almamıza izin vermediler. Çocukluğumuza dair bir fotoğraf albümümüz bile yok artık. Maddi olarak değil artık manevi olarak bir şeylerimiz olsun. Çünkü annem ve babamın burada 40 yıllık emeği var. Ben 5 çocuklu bir ailenin ferdiyim, hepimizin bir şeyleri vardı. Maneviyat bizim için daha önde burada. Çünkü maddiyat artık bitti” şeklinde konuştu.

"İNSANIN YAŞADIĞI EVİ BÖYLE GÖRMESİ DUYGULANDIRIYOR"

Bir başka site sakini ise yaşadığı evin enkazına baktıkça duygulandığını söyleyerek, “Burada şimdi kim bilir kimin ne malzemeleri var. İçinde ne olduğunu bile bilmiyoruz, belki birinin bir ayakkabısı, saati ya da bir bilekliği, her şey olabilir. İnsanların her şeyi gitti. Bu enkazın nereye gideceği bile belli değil. İnsan yaşadığı evi, hatta yattığı döşeği bile bu şekilde görünce ister istemez duygulanıyor. Şimdi yükleyip götürülüyor” dedi.

Kaynak: İHA