Deprem sonrası gelen yardım malzemelerinin depolandığı fabrikada yangın

Adıyaman'ın Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesinde, yardım malzemelerinin depolandığı fabrikada yangın çıktı.

Olay, Gölbaşı ilçesinin Balkar beldesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki fabrikada çıktı. Önceden yem fabrikası olan ancak deprem sonrası gelen yardım malzemelerinin depolandığı fabrikada sabah saatlerinde yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın uzun süren çalışma sonrasında güçlükle kontrol altına alındı.

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi tarafından depo olarak kullanılan fabrikada çok sayıda battaniye, yatak, yorgan ve çeşitli malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında söndürülen yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

Benzer Videolar

Ebrar Sitesi'nden kurtulanlar kaybolan hatıralarını arıyor: 'Artık bir fotoğraf albümümüz bile yok' Ebrar Sitesi'nden kurtulanlar kaybolan hatıralarını arıyor
Önce çarptı, sonra öperek teselli etmeye çalıştı Önce çarptı, sonra öperek teselli etmeye çalıştı
İstanbul'da yoğun sis etkili oldu İstanbul'da yoğun sis etkili oldu
Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova beyaza büründü Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova beyaza büründü
Adıyaman'da hamile kadın ve kızı selde kayboldu: Arama çalışmaları 5'inci günde de sürüyor Adıyaman'da hamile kadın ve kızı selde kayboldu: Arama çalışmaları 5'inci günde de sürüyor
'Asker eğlencesi'nde hayatları riske attılar: O anlar böyle görüntülendi 'Asker eğlencesi'nde hayatları riske attılar: O anlar böyle görüntülendi
Selin vurduğu Şanlıurfa’da sağanak yağış etkili oluyor Selin vurduğu Şanlıurfa’da sağanak yağış etkili oluyor
Şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı Şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı
Depremde evladını kaybeden acılı anne, oğlunun kırkında mezarı başında feryat etti Depremde evladını kaybeden acılı anne, oğlunun kırkında mezarı başında feryat etti
Depremin 40. gününde Samandağlılar, depremde yaşamını yitirenler için yürüdü Depremin 40. gününde Samandağlılar, depremde yaşamını yitirenler için yürüdü
İstanbul Galata’da otomobil yayaların arasına daldı! Galata’da otomobil yayaların arasına daldı!
Gaziantep'te biriken dolu yığınında otomobil mahsur kaldı! Biriken dolu yığınında otomobil mahsur kaldı!
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer, altın için rekor tahminini açıkladı Selçuk Geçer, altın için rekor tahminini açıkladı
Yapay zekaya seçim sonuçları soruldu: 'İkinci tura kalıyor, kazanan Kılıçdaroğlu' 'İkinci tura kalıyor, kazanan Kılıçdaroğlu'
Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı: 'Sonuçları çarşamba günü aldım' Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı
6 büyük anket şirketinin sonuçları: Erdoğan - Kılıçdaroğlu yarışında kim önde? Erdoğan - Kılıçdaroğlu yarışında kim önde?
Cumhur'un seçim stratejileri: İttifaka giren partilere kaç milletvekili verilecek? Cumhur'un seçim stratejileri: İttifaka giren partilere kaç milletvekili verilecek?