'Asker eğlencesi'nde hayatları riske attılar: O anlar böyle görüntülendi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde asker konvoyu yaparak gelen bir grup genç trafiği kapatmalarının ardından yüksek sesli müzik ile oyun oynamaya başladı. Osmaniye'de ise eğlencenin dozunu kaçıran gençler motosiklet lastiği yaktı.

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Bursa’da asker eğlencesi yapan gençler yolu trafiğe kısmen kapatarak oyunlar oynarken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na asker konvoyu yaparak gelen bir grup genç, önce trafiği kısmen kapattı. Ardından ise yüksek sesli açan gençler oyunlar oynadı. Çevrede yaşayanların uyarılana rağmen müziği kısmayan gençler polisin geleceğini anlayarak bölgeden hızlıca uzaklaştı.

Diğer bir görüntü ise merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde asker eğlencesi yapan bir grup genç, eğlencenin dozunu artırarak motosiklet lastiği yaktı.

O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

 
 

Kaynak: İHA

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