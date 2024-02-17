Şanlıurfa'da 'Müslüm Baba' lakaplı kişi ölü bulundu!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 72 yaşındaki 'Müslüm Baba' lakaplı Nusret Gökçeoğlu'ndan 10 gündür haber alınamıyor. Seyyar satıcı olarak çalışan Gökçeoğlu, ölü bulundu.

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde seyyar satıcı olarak çalışan 72 yaşındaki 'Müslüm Baba' lakaplı Nusret Gökçeoğlu'ndan 10 gündür haber alınamıyordu.

Kapısı kilitli olan ve yalnız yaşayan Gökçeoğlu'nun evinden kötü kokuların geldiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ve sağlık ekipleri eve girdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Gökçeoğlu'nun evde hareketsiz şekilde bulan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şanlıurfa'da 'Müslüm Baba' lakaplı kişi ölü bulundu! - Resim : 1

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından yaşlı adamın cesedi, cenaze aracına konularak morga kaldırıldı. İlçede yaklaşık 60 yıldır seyyar dürümcü olarak çalışan 'Müslüm Baba' lakaplı Nusret Gökçeoğlu’nun öldüğü haberini alan sevenleri ise evine koştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Şanlıurfa Ceylanpınar

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