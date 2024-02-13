Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan kurtarılarak olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

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Hatay Kırıkhan-Reyhanlı yolunda tarım işçilerini taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle tarlaya uçtu.

Devrilen minibüste bulunan 13 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan kurtarılarak olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var! - Resim : 1

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Hatay Reyhanlı
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