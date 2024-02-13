Antalya'yı sel vurdu, hayat felç oldu!

Antalya'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti.

5 merkez ilçede etkili olan yağışta evler ve araçlar sular altında kaldı, çoğu vatandaş su basınları nedeniyle evlerinden dışarı çıkamadı. Kepez ilçesinde ise, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

"ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Yaşanan sel sonrası açıklamalarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Dün akşam 20.30 sıralarında başlayan ve şiddetini attıran bugüne kadar görülmemiş bir yağmur gördük. Metrekareye 300 kilogram yağmur düştü. Bin 450 personelimiz sahada görev yapıyor. 290 aracımız ile beraber müdahale ediyoruz. 900 üzerinde araçta mahsur kalan vatandaşımızı tahliye ettik. Tüm kurumlarla işbirliği içerisindeyiz. Ben de yakinen takip ediyorum. Gece gündüz demeden görevimizin başındayız. Gereğini yapacağız, tüm vatandaşlarımızı geçmiş olsun. Acil önemli olmayan vatandaşlarımız evinden çıkmasın. Şuana kadar bir can kaybı yok, can kaybı olmadan el birliği ile üstesinden geleceğiz" dedi.

ANTALYA'YA TURUNCU UYARI

Öte yandan, kentte AFAD, İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri teyakkuz halinde. Turuncu kod ile uyarılan Antalya, akşam saatlerinden itibaren adeta afeti yaşıyor.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Antalya Valiliği, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiğini, motokuryelerin de ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkmamasını duyurmuştu.

HAVA ULAŞIMI DURDU

Diğer yandan, Antalya Havalimanı'nda olumsuz hava şartları nedeniyle uçuşlar bir süreliğine durduruldu. Süper Lig’de Samsunspor ile karşılaşan Antalyaspor’u taşıyan uçak Antalya Havalimanı’na inemediği için Gazipaşa Havalimanı’na iniş yaptı. Antalyaspor kafilesi, karayoluyla Antalya'ya döndü.

Kaynak: Gerçek Gündem