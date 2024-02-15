Yozgat’ta yolcu otobüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

Yozgat’ta meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Kayseri- Yozgat karayolu Merkez ilçeye bağlı Battal köyü yakınlarında meydana geldi. M.K. (54) yönetimindeki MİS Turizm firmasına ait 05 AFC 103 plakalı yolcu otobüsü dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle yoldan çıkarak tarlaya devrildi. İlk belirlemeye göre araçta bulunan 19 yolcu yaralanırken 4 yolcunun durumunun ağır olduğu belirtildi.

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