Samsun'da dedenin en acı yükü yürekleri dağladı!

Kocaeli'de yaşayan Adıgüzel ailesi 6 gün sonra yapılacak olan nişan merasimi öncesi erkek tarafına ziyaret için Samsun’a gitmek için yola çıktı.

Hakan Adıgüzel idaresindeki hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önceki gün yoldan çıkarak takla attı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada araç sürücüsü Hakan Adıgüzel, eşi Ezgi Esra Adıgüzel, 3 aylık bebekleri Umay Adıgüzel, nişanlanacak olan hemşire Gül Adıgüzel ile Azra Adıgüzel ve Aslıhan Adıgüzel yaralandı.

3 AYLIK BEBEK KURTARILAMADI

Yaralılar, Kavak Devlet Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan 3 aylık Umay Adıgüzel adlı kız bebek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİNİ KUCAĞINDA TAŞIDI

Torununun yaşamını yitirmesinin ardından Kocaeli'den Samsun'a gelen dede Veli Adıgüzel (59), OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat eden torununun cansız bedenini kucağında taşıdı.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Hayatının en acı yükünü taşıyan dede Adıgüzel, "6 gün sonra hemşire olan kızım Gül'ün Kocaeli'de nişan törenini yapacaktık. Damat tarafı bizi ziyaret etmişti. Biz de onları ziyarete gidiyorduk. Ben ayrı araçtaydım. Kaza yaptılar. Oğlum, gelinim ve kızlarım hastanede tedavi altında. Torunum kurtarılamadı. Çok üzgünüm" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem