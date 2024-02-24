Rize'de on binlerce işçiden eylem!

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesinde 6 ay çalışıp 6 ay ise işsiz kalan işçiler Rize Meydanında toplanarak eylem yaptı.

Eyleme CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, CHP Rize Belediye Başkan adayı Necati Topaloğlu, İYİ Parti Rize Belediye Başkan adayı Köksal Toptan, Saadet Partisi Rize Belediye Başkan adayı Muhammet Yıldız, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Belediye Başkan adayı Cemil Çolak da katılarak destek verdi.

"KADRO NEREDE?"

İşçiler, "İşçiler burada kadro nerede" sloganları atarak ÇAYKUR’a yüklendi.

"ÇÖZÜM BULUNAMIYOR"

İşçiler adına konuşan ÇAYKUR işçisi Emre Yazar, "ÇAYKUR’da yıllardan bu yana geçici işçi çalıştırma sorunu var. 6 aylık bir süre çalışan işçiler 6 aydan sonra bir yana dağılıyor. Yarısı gurbete gidiyor, yarısı ormana gidiyor, yarısı başka bir yere gidiyor. Bunların çoluğu, çocuğu, eşi tümüyle mağdur oluyor. Bu sorun dile getirildiği zaman bir çözüm geleceğini, kadro verileceğini, çalışma süresinin yükseltileceğini, kışın sigorta, işsizlik maaşı gibi cümleler sürekli dilden dile dolaşıyor ama bir türlü çözüm bulunamıyor" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem