İstanbul'da başladı: 4 gün sürecek!

Trabzon kültürü İstanbul'a taşınmaya başladı. İstanbul'da 4 gün sürecek etkinlik kapsamında ziyaretçiler yöresel yemekleri tatma fırsatı bulacak.

> <

Trabzon Dernekleri Federasyonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen 'Trabzon Günleri', İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bulunan etkinlik alanında başladı.

25 Şubat’a kadar sürecek olan etkinlikte ana unsur olan çeşit çeşit hamsi yemeği, mısır ekmeği, kuymak, karalahana çorbası, fındık, tereyağı, Hamsiköy sütlacı, Akçabat köftesiyle Trabzon’un birbirinden lezzetli yemeklerini ziyaretçiler tatma fırsatı bulacak.

TRABZON'UN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU KUTLANACAK

Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. Yılı kapsamında düzenlenecek olan etkinliklerde ziyaretçiler Kemençe ve “bıçak horonu” eşliğinde keyifli vakit geçirecek.

İstanbul'da başladı: 4 gün sürecek! - Resim : 1

"BÜTÜNLEŞMEK İÇİN BURAYA GELDİK"

Trabzon Günleri'yle ilgili konuşan Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu, "Bu heyecanı ve atmosferi İstanbullu hemşerilerimizle beraber yaşamak adına burada programladık. Bütün Trabzonlular akın akın buraya geliyor. Yöresel ürünlerimizle, horonumuzla ve Trabzon'dan gelen malzemelerimiz ile kaşığından salıncağına kadar bütün ürünlerimizle İstanbul halkı ile burada bütünleşmek için buraya geldik" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İstanbul Trabzon

Benzer Videolar

Maden Mühendisi Aykut Akdemir: Asıl tehlike madencilik değil; denetlemeyendir Maden Mühendisi Aykut Akdemir: Asıl tehlike madencilik değil; denetlemeyendir
Otobüs şoförünün manevrası faciayı önledi Otobüs şoförünün manevrası faciayı önledi
Binanın yerle bir olması ve yaşanan panik kamerada Binanın yerle bir olması ve yaşanan panik kamerada
Mansur Yavaş seçim şarkısını paylaştı Mansur Yavaş seçim şarkısını paylaştı
Batık geminin makine dairesinin girişi su altından görüntülendi Batık geminin makine dairesinin girişi su altından görüntülendi
Soğuk havalarda yüz felcine dikkat: “Başvurularda artış söz konusu” Soğuk havalarda yüz felcine dikkat: “Başvurularda artış söz konusu”
Depremden sonra kayıtlara 'ölü' olarak geçen vatandaş, bankaları yaşadığına inandıramıyor Depremden sonra kayıtlara 'ölü' olarak geçen vatandaş, bankaları yaşadığına inandıramıyor
Zeytin ağaçlarını yerinden söken devasa hortum cep telefonuyla görüntülendi Zeytin ağaçlarını yerinden söken devasa hortum cep telefonuyla görüntülendi
Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Şanlıurfa'da 'Müslüm Baba' lakaplı kişi ölü bulundu! 'Müslüm Baba' lakaplı kişi ölü bulundu!
Yozgat’ta yolcu otobüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralı Yozgat’ta yolcu otobüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralı
Antalya'yı sel vurdu, hayat felç oldu! Antalya'yı sel vurdu, hayat felç oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Hayattan bezdiren 4 burç açıklandı: Onlarla ilişki yaşamak, çelik gibi sinir ister! Hayattan bezdiren 4 burç açıklandı
Son İstanbul anketinde sonuç bıçak sırtı: 'Kaybederse hesabını soracak' Son İstanbul anketinde sonuç bıçak sırtı: 'Kaybederse hesabını soracak'
İzmir'de son anket: 'Cumhur İttifakı kazanmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı' 'Cumhur İttifakı kazanmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı'
Faizsiz konut kredisi hazır: Kimler kullanabiliyor? Faizsiz konut kredisi hazır: Kimler kullanabiliyor?
Tüyler ürperten hikaye... 1979'da öldü, defnedildi, 3 yıl sonra geri döndü: 44 yıl yaşayıp 20 Şubat'ta tekrar öldü! 1979'da öldü, defnedildi, 3 yıl sonra geri döndü: 44 yıl yaşayıp 20 Şubat'ta tekrar öldü!