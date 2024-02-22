İstanbul'da başladı: 4 gün sürecek!

Trabzon Dernekleri Federasyonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen 'Trabzon Günleri', İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bulunan etkinlik alanında başladı.

25 Şubat’a kadar sürecek olan etkinlikte ana unsur olan çeşit çeşit hamsi yemeği, mısır ekmeği, kuymak, karalahana çorbası, fındık, tereyağı, Hamsiköy sütlacı, Akçabat köftesiyle Trabzon’un birbirinden lezzetli yemeklerini ziyaretçiler tatma fırsatı bulacak.

TRABZON'UN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU KUTLANACAK

Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. Yılı kapsamında düzenlenecek olan etkinliklerde ziyaretçiler Kemençe ve “bıçak horonu” eşliğinde keyifli vakit geçirecek.

"BÜTÜNLEŞMEK İÇİN BURAYA GELDİK"

Trabzon Günleri'yle ilgili konuşan Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu, "Bu heyecanı ve atmosferi İstanbullu hemşerilerimizle beraber yaşamak adına burada programladık. Bütün Trabzonlular akın akın buraya geliyor. Yöresel ürünlerimizle, horonumuzla ve Trabzon'dan gelen malzemelerimiz ile kaşığından salıncağına kadar bütün ürünlerimizle İstanbul halkı ile burada bütünleşmek için buraya geldik" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem