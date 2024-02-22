Binanın yerle bir olması ve yaşanan panik kamerada

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Depremin vurduğu Hassa ilçesi Akbez Mahallesi’nde mahkeme süreci tamamlanan 7 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. 7 katlı binanın yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; vatandaşların yıkım sırasında yaşadığı panik ve kaçış anları kameraya yansıdı. Binanın kontrollü yıkımında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.