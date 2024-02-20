Soğuk havalarda yüz felcine dikkat: “Başvurularda artış söz konusu”

Yüz felcini genellikle mevsim geçişleri, soğuk ve rüzgarlı havalarda beklediklerini anlatan Nöroloji Uzmanı Dr. Ayla Çulha Oktar, “Toplum arasında yüz felci olarak bilinen periferik fasiyal paralizi yüz kaslarını etkileyen, ani olarak ortaya çıkan ve genellikle tek taraflı olabilen felç halidir. Vücut direncinin düşük olduğu dönemlerde, stres durumlarında ortaya çıkabilen genellikle virüs kaynaklı olan bir sinir hasarıdır. Yüz kaslarına giden sinirin hasarı sonucu o yüz kaslarında bir hareket kusuru söz konudur. Genellikle mevsim geçişlerinde daha çok rüzgarlı, lodoslu havalarda ortaya çıkmasını bekliyoruz. Nadir de olsa kulak ve tükürük bezi tümörlerinde ortaya çıkabiliyor. Son dönemde hava durumundaki ani düşüşler, rüzgar etkisiyle hastaların başvurularında bir artış söz konusu. Yüz felcini daha çok 15-45 yaş arası bekliyoruz, gelen hastalar daha çok genç, erişkin hastalar. Etkilenen taraftaki göz kapağı hareket edemediği için göz kapatamama, ağız kenarında bir çekilme bekliyoruz. Bu kişiler ağzını tam oynatamadığı için sıvı gıdalarda dışarıya akma söz konusu olabiliyor. Tat değişiklikleri, yutma problemleri de beklediğimiz durumlar. Böyle bir kliniği olan hastaların en kısa zamanda doktora başvurması iyi olur” dedi.