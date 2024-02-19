Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kars’ta elektrik direğinde mahsur kalan kedi, Aras EDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Karabağ köyünde köpeklerin kovaladığı kedi, çıktığı elektrik direğinin tepesinde mahsur kaldı. Kedinin sesini duyan köylüler durumu Aras EDAŞ’a bildirdi. Kısa süre içerisinde köye giden Digor Aras EDAŞ ekipleri, bir kaza ihtimalinin önüne geçmek için bölgenin elektriğini kesti. Ayakçak yardımı ile elektrik direğine çıkan Aras EDAŞ ekipleri, mahsur kalan kediyi kurtardı.

Aras EDAŞ ekiplerinin kediyi kurtarma anları cep telefonuyla kaydedildi. Kurtarılan kedi ise sahibine teslim edildi.

Benzer Videolar

Şanlıurfa'da 'Müslüm Baba' lakaplı kişi ölü bulundu! 'Müslüm Baba' lakaplı kişi ölü bulundu!
Yozgat’ta yolcu otobüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralı Yozgat’ta yolcu otobüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralı
Antalya'yı sel vurdu, hayat felç oldu! Antalya'yı sel vurdu, hayat felç oldu!
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!
102 yaşında 5 çocuğu 55 torunu var 102 yaşında 5 çocuğu 55 torunu var
Kırmızı akan Berdan Nehri normale döndü Kırmızı akan Berdan Nehri normale döndü
Çeşme’de sağanağın ardından dolu yağışı etkili oldu Çeşme’de sağanağın ardından dolu yağışı etkili oldu
Hatay'da Asi Nehri'ne düşen otomobilde 1 kişi ölü bulundu! Asi Nehri'ne düşen otomobilde 1 kişi ölü bulundu!
Bahçesindeki otları yakmak istedi, evi ve otomobili yaktı Bahçesindeki otları yakmak istedi, evi ve otomobili yaktı
Kendini eve kilitleyip eşyaları camdan attı, özel harekat operasyonuyla gözaltına alındı Kendini eve kilitleyip eşyaları camdan attı, özel harekat operasyonuyla gözaltına alındı
Yavaş'tan Erdoğan'a 'Tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik' yanıtı Yavaş'tan Erdoğan'a 'Tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik' yanıtı
Ardahan’da son 55 yılın en yoğun kar yağışı Ardahan’da son 55 yılın en yoğun kar yağışı
ÇOK OKUNANLAR
En bencil 4 burç belli oldu: Sadece kendilerini düşünüyorlar En bencil 4 burç belli oldu
Bugün başladı: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Meteoroloji'den çok sayıda kent için uyarı: Kar geliyor! Meteoroloji'den çok sayıda kent için uyarı
Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor: Anksiyetenin doğal ilacı Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor
Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' iddiası: Hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılarıyla biliyordu Dilipak: Hükümet 4 ay önceden darbe olacağını biliyordu