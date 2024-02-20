Zeytin ağaçlarını yerinden söken devasa hortum cep telefonuyla görüntülendi

Hatay’ın Altınözü ilçesinde kuvvetli yağışla birlikte etkili olan hortum, zeytin ağaçlarını yerinden söktü.

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Son günlerde Doğu Akdeniz’de kuvvetli fırtına ve yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Altınözü ilçesi, Sarıbük Mahallesi mevkiinde de hortum etkili oldu. Aniden ortaya çıkan hortum, mahalle sakinleri arasında paniğe sebep oldu. Tarım arazilerinin olduğu bölgede etkili olan hortum, bir zeytin bahçesinde yaklaşık 40 ağacı yerinden söktü. Hortumun tarım arazilerinde etkisini hissettirdiği anlar vatandaşların cep telefonun kamerasıyla görüntülendi. Hortumun yerleşim yerlerinden uzak bölgede meydana gelmesinden dolayı evlere herhangi bir zarar vermedi. Arazide ilerleyen hortum zamanla etkisini kaybederek kayboldu.

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