Batık geminin makine dairesinin girişi su altından görüntülendi

Marmara Denizi’nde batan kuru yük gemisinde iki kişinin cansız bedenine ulaşılırken, geminin makine dairesine girilen merdiven boşluğu dalgıçlar tarafından denizin altından görüntülendi.

Son Güncelleme:

Batuhan A. isimli kuru yük gemisi 15 Şubat’ta İmralı açıklarında fırtına sebebiyle battı. Geçtiğimiz günlerde bölgede faaliyet gösteren Deniz Kuvvetleri’ne ait balık adamlar asansör yardımıyla 51 metre derinliğe inerek Zeynep Kılınç’ın cansız bedenine ulaşmıştı. Bugün yapılan dalışta ise, kazan dairesinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ulaşılan cansız bedenin, gemi batarken eşine video gönderen Hüseyin Tutuk’a ait olduğu tespit edilmişti. Tekrardan dalış gerçekleştiren dalgıçlar, bu kez geminin makine dairesindeki merdiven boşluğuna kadar inerek arama çalışması yaptı. O anlar sualtı kamerası ile görüntülendi.

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Soğuk havalarda yüz felcine dikkat: “Başvurularda artış söz konusu” Soğuk havalarda yüz felcine dikkat: “Başvurularda artış söz konusu”
Depremden sonra kayıtlara 'ölü' olarak geçen vatandaş, bankaları yaşadığına inandıramıyor Depremden sonra kayıtlara 'ölü' olarak geçen vatandaş, bankaları yaşadığına inandıramıyor
Zeytin ağaçlarını yerinden söken devasa hortum cep telefonuyla görüntülendi Zeytin ağaçlarını yerinden söken devasa hortum cep telefonuyla görüntülendi
Mansur Yavaş seçim şarkısını paylaştı Mansur Yavaş seçim şarkısını paylaştı
Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Şanlıurfa'da 'Müslüm Baba' lakaplı kişi ölü bulundu! 'Müslüm Baba' lakaplı kişi ölü bulundu!
Yozgat’ta yolcu otobüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralı Yozgat’ta yolcu otobüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralı
Antalya'yı sel vurdu, hayat felç oldu! Antalya'yı sel vurdu, hayat felç oldu!
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!
102 yaşında 5 çocuğu 55 torunu var 102 yaşında 5 çocuğu 55 torunu var
Kırmızı akan Berdan Nehri normale döndü Kırmızı akan Berdan Nehri normale döndü
Çeşme’de sağanağın ardından dolu yağışı etkili oldu Çeşme’de sağanağın ardından dolu yağışı etkili oldu
ÇOK OKUNANLAR
Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti?
Murat Kurum 'elimdeki son anket' diyerek açıkladı: İstanbul'da biz öndeyiz Murat Kurum 'elimdeki son anket' diyerek açıkladı: İstanbul'da biz öndeyiz
Bu tarihe dikkat: Memurların bilmediği 3600 ek gösterge detayı ortaya çıktı Bu tarihe dikkat: Memurların bilmediği 3600 ek gösterge detayı ortaya çıktı
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı: Plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı: Plan yapacaklar dikkat!
Real Madrid'in Arda Güler'den isteği 'yok artık' dedirtti Real Madrid'in Arda Güler'den isteği 'yok artık' dedirtti