Otobüs şoförünün manevrası faciayı önledi

Hatay'da hafriyat kamyonu ile halk otobüsünün çarpışmasına ramak kala sürücünün yaptığı manevra faciayı önledi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonu ile halk otobüsünün çarpışmasına ramak kala sürücünün yaptığı manevra faciayı önledi, o anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Karaksı Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah 09.40 sularında trafikte ilerleyen Antakya - Sahra Hastanesi hattında çalışan 31 HO 1305 ISUZU marka halk otobüsü, karşıdan gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Halk otobüsü şoförü, karşıdan gelen kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini fark edince son anda manevra yaptı.

Otobüs sürücüsünün manevrası 2 aracı kafa kafaya çarpışmaktan kurtarırken, kaza sonrası otobüste maddi hasar oluştu. İçerisinde 6 yolcu bulunan otobüsün faciadan kurtulduğu anlar ise aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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