Adana'nın kanayan yarasına operasyon!

Adana'da kavşaklarda duran araçların camlarını silip para isteyen şahısların artması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, cam silen şahısları tespit edip gözaltına aldı.

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Adana'da kavşaklarda duran araçların camlarını silip para isteyen şahısların artması üzerine Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çukurova Belediyesi zabıta ekipleri çalışma başlattı.

Kavşaklarda trafik akışını tehlikeye düşüren kişilerin ve çocukların çalıştırılmasının engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara çok sayıda zabıta memuru ve emniyet personeli katıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Çalışmalarda trafik ışıklarının bulunduğu kavşaklarda araçların camını silerek vatandaşlardan para isteyen kişiler gözaltına alındı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Adana
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