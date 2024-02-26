Polislere sahte polis kimliğini göstererek 'Hayırdır devrem' dedi, yakalandı

Sahte polis, kendisini durduran polislere “Hayırdır devrem” diyerek yakalandı.

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Adana’da kendisini sahte polis ve MİT mensubu olarak tanıttığı belirlenen şüpheli, polisler tarafından durdurulduğu sırada “Hayırdır devrem?” diyerek sahte polis kimliği gösterdi. Şüpheli şahıs aracından indirilerek gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu ve polis olarak tanıtan H.D.’nin peşinde düştü. Ekipler söz konusu şüphelinin aracının önünü keserek durdurdu.

Aracının önü kesilen H.D., “Hayırdır devrem?” diyerek sahte polis kimliğini gösterdi. Ekipler H.D.’yi araçtan indirerek gözaltına aldı.

"EVİNDEN CEPHANELİK İLE SAHTE MİT VE POLİS KARTLARI ÇIKTI"

Gözaltına alınan şüphelinin evinde de arama yapan polisler, Milli İstihbarat Teşkilatı kimlik kartı, 2 polis kimliği, 2 sahte plaka, ruhsatsız 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 1 kelepçe, 1 balta, 706 kurusıkı mermisi ve 592 av tüfeği mermisi ele geçirdi.

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN BU KİMLİKLERİ TAŞIYORUM"

Sahte polis kimliği ile yakalanan H.D. emniyetteki ifadesinde, ”Ben klima tamircisiyim. İşe gittiğim mahalleler pek tekin değil. Kendimi korumak için yaptığım bu kimlikleri taşıyorum” diyerek kendisini savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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