Rize'de polis operasyon yaptı, iç genital bölge ile anüsünden uyuşturucu çıktı!

Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen operasyon kapsamında iç genital bölge ile anüsünde uyuşturucu taşıyan iki kişi yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve Rize’de uyuşturucu ile uyarıcı madde getireceği değerlendirilen şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Rize il merkezinde yabancı uyruklu iki şahsın üzerinde ve beraberindeki eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramalara bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

GENİTAL BÖLGE VE ANÜSÜNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polisin titizlikle yürüttüğü operasyon kapsamında şahıslar beden muayenesi için hastaneye getirildi. Hastanede yapılan tetkiklerde M.K. isimli şahsın iç genital bölge ile anüs bölgesinde iki parça halinde yabancı bir cisim tespit edilerek hemen tıbbi müdahale yapıldı. Yapılan müdahale ile çıkarılan cismin yine metamfetamin maddesi olduğu anlaşılmış olup her 2 şahısta toplam 7 parça halinde kapsül şeklinde 534,53 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Rize'de polis operasyon yaptı, iç genital bölge ile anüsünden uyuşturucu çıktı! - Resim : 1

TUTUKLANDILAR

Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili M.K. ve L.E. isimli şahıslar gerekli adli işlemlerin yapılmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Rize Uyuşturucu
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