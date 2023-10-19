İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edilmesinin ardından İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi. Edirnekapı'da yarıya indirilen Türk bayrağı havadan görüntülendi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de İsrail'in saldırılarında binlerce kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Milli yasın ardından İstanbul'da da bayraklar yarıya indirildi. Taksim Meydanı’nda ve Edirnekapı'da yarıya indirilen Türk bayrakları kamerayla görüntülendi. Edirnekapı'da yarıya indirilen Türk bayrağı ise dron kamerasına yansıdı.

Gazze için 3 günlük yas ilan edildiGazze için 3 günlük yas ilan edildiGündem

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