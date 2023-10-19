İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de İsrail'in saldırılarında binlerce kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Milli yasın ardından İstanbul'da da bayraklar yarıya indirildi. Taksim Meydanı’nda ve Edirnekapı'da yarıya indirilen Türk bayrakları kamerayla görüntülendi. Edirnekapı'da yarıya indirilen Türk bayrağı ise dron kamerasına yansıdı.