Hatay'da ağır hasarlı 9 katlı binanın yıkılma anı kamerada

Deprem felaketinin vurduğu Hatay'da 9 katlı ağır hasarlı bir bina halatla çekilerek yıkıldı. O anlar kameraya yansıdı.

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Hatay’ın Antakya ilçesinde halatla çekilerek yıkılan 9 katlı binanın yerle bir olma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Enkazın büyük bir bölümünün kaldırıldığı Antakya’da binalar; dinamit ve iş makinesiyle yıkılıyor. İlçe merkezi 75. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan 9 katlı bir bina da iş makinesi ve halat bağlanarak yıkıldı.

Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir sorun yaşanmadı. Yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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