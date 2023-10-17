Yıkılan evinin yerine yeni yuva kurmak isteyen depremzedeye 400 bin TL’lik moloz engeli

Depremin vurduğu Hatay’da yerinde dönüşüm ile yıkılan evinin yerine yenisi yaptırmak isteyen vatandaş, yıkımı yapan firmanın bıraktığı temel ve moloz nedeniyle inşaata başlayamıyor. Yıkım firmaları tarafından 400 bin TL istenen depremzede vatandaş, yeni yuvasını yaptırabilmek için çözüm bekliyor.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da vatandaşlar, yeni yuvalarını kurmak için yerinde dönüşüme yoğun ilgi gösteriyor. Defne ilçesi Çardaklı Mahallesi’nde yaşayan Edip Bağcı ve ailesi de ağır depremde ağır hasar alan ve hafriyat şirketi tarafından yıkılan evinin yerine yenisini yaptırmak istedi. İnşaata başlamak için kolları sıvayan aile, yıkılan evden geriye kalan; temel, bodrum kat ve molozla karşı karşıya kaldı. Yıkım firmasından geriye kalan enkazı kaldırmak için Çardaklı ailesinden 400 bin TL istendi. Depremzede aile, yeni yuvasını yaptırabilmek çözüm bekliyor.

Depremde ağır hasar alan ve ardından yıkılan evinin yerine yerinde dönüşüm projesiyle yuva kurmak istediğini belirten “Çardaklı Mahallesi’nde oturuyorum. Burası 4 daire ve 800 metrekare depo alanı olan yer. Binamız deprem sırasında ağır hasar aldı ve yıkıldı. Gelen inşaat şirketi binanın temeli haricinde bir kat bırakıp, demirleri alıp gitti. Bütün mecralara başvurdum. Yerinde dönüşüme başvurdum ve onaylandı. Hafriyat şirketi molozları kaldırmadığı için süreci ilerletemiyorum. Belediyeye, kaymakamlığa her yere başvurdum ama geri dönüş alamadım. Başka bir inşaat şirketi de molozları kaldırmak için 400 bin TL istiyor. Molozlar kaldırılmış olsaydı, ben bu parayla evin temelini yapabilirdim. Deprem sonucu bir sürü kaybımız var. Molozları kaldırmak için o kadar para veremiyorum” dedi.

İnşaata başlayabilmesi için molozları kalkması gerektiğini ifade eden Bağcı, “Oldukça fazla mağduruz. Burası 4 daire bir binaydı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntümüz var. Bir konteyner boyunda duvar bırakıp moloz bıraktılar. Bütün binanın temellerini, demirlerini alıp gittiler. Yardım bekliyoruz. Yani bu konuda bize bir geri dönüş sağlaması için. Bu sadece benim sorunum değil. Bunun gibi bir sürü kişi var ama sesini duyuran kimse yok. Bu konu hakkında yardım istiyoruz. Burada yeni bir yuva kurmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Deprem

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