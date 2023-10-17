Bebeğin hayatını hiçe saydı...Kilometrelerce ilerledi

Merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde seyir halinde olan motosikleti görenler şaşırdı. Motosiklet sürücüsü baba, bebeğini arkasına bağlayarak kilometrelerce ilerledi. Yürekler ağıza getiren anlara şahit olan diğer sürücüler o anları saniye saniye cep telefonu kameraları ile kaydetti.