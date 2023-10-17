Bebeğin hayatını hiçe saydı...Kilometrelerce ilerledi

Bursa’da motosiklet sürücüsü bir baba, bebeğini arkasına bağlayarak kilometrelerce yol gitti. Tehlikeli motosiklet yolculuğu diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

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Merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde seyir halinde olan motosikleti görenler şaşırdı. Motosiklet sürücüsü baba, bebeğini arkasına bağlayarak kilometrelerce ilerledi. Yürekler ağıza getiren anlara şahit olan diğer sürücüler o anları saniye saniye cep telefonu kameraları ile kaydetti.

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