Antalya'da iki gündür aranan 14 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!

Antalya'nın Serik ilçesi Yeni Mahalle'de inşaat halindeki özel kız yurdunda, iki gün önce eve dönmeyince ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Dila Nur Şatır inşaatta hareketsiz halde bulundu.

İnşaat çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şatın’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Şatır’ın cansız bedeni hastane morguna, ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem