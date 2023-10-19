Gazze için 3 günlük yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı sonrası imzaladığı kararname ile 3 gün süreyle milli yas ilan edildi

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Gazze için 3 günlük yas ilan edildi

İsrail'in Gazze'de bulunan El Ehli Arab Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısında aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 500'den fazla sivil hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan kararname ile Türkiye'de 3 günlük Milli Yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'de 3 günlük Milli Yas ilan edildiği belirtildi. Kararnamede, "İsrail tarafından sivillere yönelik olarak gerçekleştirilen ve son olarak 17 Ekim 2023 tarihinde bir hastaneye yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı, Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla üç gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 21 Ekim 2023 Cumartesi günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür" denildi.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla 3 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından, Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının bir gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Milli yas ilanının ardından yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.

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Filistin Recep Tayyip Erdoğan
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