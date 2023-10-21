İzmir'de depremin şiddeti kameralara yansıdı, paniğe yol açtı!

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğünde deprem anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yaşanan deprem, kentte kısa sürede paniğe yol açtı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Buca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 23.53'de meydana gelen sarsıntı, yerin 9.23 kilometre derinliğinde oluştu.

PANİĞE YOL AÇTI

Deprem, kentte kısa sürede paniğe yol açarken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KAMERALARA YANSIDI

Deprem anında yaşanan panik anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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