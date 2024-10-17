Para İçin 10 Bebeği Öldüren Hastanelerin Listesi Ortaya Çıktı: Skandal Büyüyor

Para için 10 bebeğin ölümüne neden olduğu iddia edilen şüphelilerle ilgili soruşturmayı tamamladı. Skandalda adı geçen 19 özel hastane ortaya çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Para İçin 10 Bebeği Öldüren Hastanelerin Listesi Ortaya Çıktı: Skandal Büyüyor - Resim: 1

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Güvenlik Kurumu’nu dolandırmak amacıyla yürütülen işlemler sonucu 10 bebeğin ölümüne neden olduğu iddia edilen şüphelilerle ilgili soruşturmayı tamamladı. İddianamede, 5 şikayetçinin yanı sıra toplumun yakından tanıdığı 19 özel hastanenin de bu olayda sorumluluğu bulunduğu vurgulandı.

41 KİŞİNİN SUÇA KARIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, doktorun verdiği ifadenin ardından şüpheliler hakkında teknik takip kararı aldı. Yapılan incelemelerde, 2.400 adet suç içerikli konuşma kaydına ulaşıldı ve 41 kişinin bu suça karıştığı belirlendi. Olay, ciddi bir dolandırıcılık ve sağlık güvenliği ihlali olarak kaydedildi ve ilgili süreçler devam ediyor.

İşte hastane skandalındaki 19 hastanenin tam listesi...

Kaynak: Gerçek Gündem

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