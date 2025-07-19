Sadece 135 Askerden Oluşuyor! İşte Dünyanın En Küçük ve En Eski Ordusu
Dünyada savunma denilince akla milyonluk ordular, devasa askeri bütçeler ve ileri teknoloji silahlar gelse de, Vatikan sınırları içinde görev yapan bir birlik, bu ezberi bozuyor. Sadece 135 kişiden oluşan ve kökeni yüzyıllar öncesine uzanan İsviçreli Muhafızlar, hem dünyanın en küçük hem de en eski ordusu olma özelliğini taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Söz konusu küçük ama sembolik birlik, tam 500 yılı aşkın süredir yalnızca tek bir kişiyi, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa'yı korumakla yükümlü. Kuruluşu 1506 yılına dayanan İsviçreli Muhafızlar Birliği, kökeni Orta Çağ’ın cesur paralı askerlerine uzanan bir gelenekle günümüzde hâlâ aynı misyonla varlığını sürdürüyor.
KÜRESEL SİLAHLANMANIN ÖTEKİ YÜZÜ
Bugün Çin, 2 milyonun üzerinde aktif asker sayısıyla dünyanın en kalabalık ordusuna sahipken, onu Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri izliyor. Askeri harcamalarda ise ABD açık ara liderliğini sürdürüyor. Washington’un savunma bütçesi, ikinci sıradaki Çin’in bütçesini birkaç kat geride bırakıyor.
Bu devlerin gölgesinde kalan Vatikan ordusu ise tam anlamıyla bir istisna. Silahların değil sadakatin ve tören disiplininin ön planda olduğu bu birlik, askeri gücün yalnızca sayı ve bütçeden ibaret olmadığını bir kez daha gözler önüne seriyor.
HİÇ ORDUSU OLMAYAN ÜLKELER DE VAR
135 askerle tarihin ve sembollerin içinde yer edinen Vatikan dışında, bazı ülkelerde ise hiçbir ordu bulunmuyor. Kosta Rika, Panama ve İzlanda gibi yaklaşık 30 ülke, güvenliklerini başka ülkelerle yapılan savunma anlaşmalarıyla sağlıyor. Özellikle ABD, bu tür ülkelerin en büyük askeri garantörü konumunda.
İlginç ki tarafsızlık politikasıyla tanınan İsviçre’nin kendisi, güçlü ve donanımlı bir orduya sahip. Vatikan’da görev yapan muhafızların da İsviçre vatandaşı olma şartı, bu anlamda tarihi bağların halen ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.