Sadece 135 Askerden Oluşuyor! İşte Dünyanın En Küçük ve En Eski Ordusu

HİÇ ORDUSU OLMAYAN ÜLKELER DE VAR

135 askerle tarihin ve sembollerin içinde yer edinen Vatikan dışında, bazı ülkelerde ise hiçbir ordu bulunmuyor. Kosta Rika, Panama ve İzlanda gibi yaklaşık 30 ülke, güvenliklerini başka ülkelerle yapılan savunma anlaşmalarıyla sağlıyor. Özellikle ABD, bu tür ülkelerin en büyük askeri garantörü konumunda.

İlginç ki tarafsızlık politikasıyla tanınan İsviçre’nin kendisi, güçlü ve donanımlı bir orduya sahip. Vatikan’da görev yapan muhafızların da İsviçre vatandaşı olma şartı, bu anlamda tarihi bağların halen ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.