Otomobil ile tanker çapıştı: Sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kırklareli'de İnece beldesi yakınlarında tanker ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen tanker ekiplerin müdahalesi ile çıkartıldı.

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Kırklareli'de otomobil ile tankerin çarpışması sonucu sıkışan tanker sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İnece beldesi yakınlarında 34 EN 3039 plakalı Ö.D. idaresindeki tanker ile 39 AAN 175 plakalı R.E. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tanker devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tankerde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, tankerde yüklü peynir altı suları etrafa döküldü.

 

Kaynak: İHA

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