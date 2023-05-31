Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu, rahat tavırları dikkat çekti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarptı. Kaza anında kaldırımda yürüyen yaya ise otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtulurken rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

Son Güncelleme:

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda bulunan kasalara çarptı. Kaza anında kaldırımda yürüyen yaya ise kazayı kıl payı atlattı.

Kaza yapan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan yayanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde rahat tavırları dikkat çekti. Görüntülerde, otomobilin kaldırıma çıkması, vatandaşın otomobil altında kalmaktan saniyelerle kurtulması ve yayanın rahat tavırlar sergileyerek bölgeden ayrılması yer aldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
otomobil
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Ferrari ile kaza anı kameralara yansıdı! Ferrari ile kaza anı kameralara yansıdı!
Tavşanlı'da yıldırım düşen evin çatısında yangın çıktı Tavşanlı'da yıldırım düşen evin çatısında yangın çıktı
Otomobile giren yavru kediyi turizm çalışanları kurtardı Otomobile giren yavru kediyi turizm çalışanları kurtardı
Otomobil ile tanker çapıştı: Sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı Otomobil ile tanker çapıştı: Sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Depremde hayatını kaybeden fanatik Galatasaraylıların mezar taşına forma asıldı Depremde hayatını kaybeden fanatik Galatasaraylıların mezar taşına forma asıldı
150 yıllık çınar ağaçlarını çaldılar 150 yıllık çınar ağaçlarını çaldılar
Cansız mankenin üzerindeki kıyafetin çalındığı anlar saniye saniye kaydedildi Cansız mankenin üzerindeki kıyafetin çalındığı anlar saniye saniye kaydedildi
Böyle şaka görülmedi: Damadı evlendiğine pişman ettiler Böyle şaka görülmedi: Damadı evlendiğine pişman ettiler
Gümüşhaneli dağcılar tarih dolu zirveleri aştı Gümüşhaneli dağcılar tarih dolu zirveleri aştı
Malatya'da depremde hasar alan evde göçük Malatya'da depremde hasar alan evde göçük
Antalya'da boya yüklü tır alev alev yandı Antalya'da boya yüklü tır alev alev yandı
CHP Gençlik Kolları'ndan 'vatan haini, terörist' hakaretlerine videolu yanıt CHP Gençlik Kolları'ndan 'vatan haini, terörist' hakaretlerine videolu yanıt
ÇOK OKUNANLAR
Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
Asla işçi olmak istemezler... Doğuştan kral olmaya uygun 4 burç Asla işçi olmak istemezler... Doğuştan kral olmaya uygun 4 burç
Meteoroloji alarm verdi, 13 il için sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek 13 il için sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek
AKP'de yeni kabine için konuşulanlar: İki olasılık var AKP'de yeni kabine için neler konuşuluyor?
Asgari ücret zammında iki formül: Eşik olarak belirlenen rakam ortaya çıktı Eşik olarak belirlenen rakam ortaya çıktı