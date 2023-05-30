Otomobile giren yavru kediyi turizm çalışanları kurtardı

Antalya’nın Serik ilçesinde, seyir halindeki otomobilde kedi miyavlaması duyan sürücü aracını park etti. Bunun üzerine sürücü, çevrede bulunan turizm çalışanlarından yardım istedi. Turizm esnafı da yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

İsmi Emre Kavak olduğu öğrenilen bir genç, arkadaşları Samet Can Akdemir ve Mehmet Yılmaz ile birlikte otomobil altında bulunan yavru kediyi uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartmayı başardı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen yavru kedi tekrar yaşamına geri bırakıldı.

Kaynak: İHA