Cansız mankenin üzerindeki kıyafetin çalındığı anlar saniye saniye kaydedildi

Eskişehir'de Hoşnudiye Mahallesi'nde cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çalan kişinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Eskişehir’de bir giyim mağazasının önündeki cansız mankenin üzerinden kıyafet çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Bulvarı Yalın Sokak’ta bulunan bir giyim mağazasının önünde gerçekleşti. Kimliği tespit edilmeyen bir şüpheli, mağazanın önünde bulunan cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldı. Bir süre inceledikten sonra cansız mankenden çıkarttığı kıyafeti giyen hırsızlık şüphelisi, hiçbir şey olmamış gibi kayıplara karıştı.

Olayı fark eden işletme sahipleri ise hırsızlık anına ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

 

Kaynak: İHA

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