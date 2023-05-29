Gümüşhaneli dağcılar tarih dolu zirveleri aştı

Türkiye’de adını değerli bir madenden alan tek il olan Gümüşhane’de dağcılar, binlerce yıllık demir madenleri ve savaş döneminden kalma siperlerin bulunduğu 14 kilometrelik zirvelerle dolu rotada doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

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Hafta sonları hem sağlıklı yaşam hem de Gümüşhane coğrafyasını keşif için doğa yürüyüşü etkinlikleri düzenleyen Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK), 23 sporcusuyla Kocadal köyü ile Artabel Gölleri Tabiat Parkı arasındaki Karadağ eteklerinde program gerçekleştirdi.

Torul ilçesine bağlı Kocadal köyü Kalis yaylasından başlayan yürüyüşte sporcular ilk olarak pasa ve cürufları yaklaşık 20 hektarlık alanı kaplayan ve milattan önce 2000 yıllarında işletilmeye başlandığı bilinen koruma alanları arasındaki Karadağ Maden sahasındaki demir madenine ulaştı.

Asur, Bizans, Roma ve Osmanlı döneminde binlerce yıl işletilen 2 bin 500 metre rakımdaki maden sahasında eritilen maden artıklarının oluşturduğu devasa yığınların arasından ve üzerinden geçen sporcular günümüzde devasa iş makineleriyle yapılan işlerin çok eski dönemlerde nasıl yapılabildiğini şaşkınlıkla inceleyerek Furun Tepe istikametine doğru yoluna devam etti.

Bahar aylarının son günlerine gelinmesine rağmen yer yer karla kaplı alanları geçen sporcular, kar sularının erimesiyle coşan dereleri aşıp zaman zaman dolu ve yağmur yağışına yakalanırken Furun Tepe bölgesinde Osmanlı-Rus Harbi döneminden kaldığı değerlendirilen siperlerle karşılaştı.

Çevirme Tepe ve Karanlıkmeşe Tepe zirvelerini de aşan sporcular yine Kocadal köyünün Altıntaşlar Mevkiinde kuşbakışı balık gibi görünen Kalis Alabalık Çiftliğinde 14 kilometrelik yürüyüşü sonlandırdı.
GÜDAK ailesiyle bu yıl tanıştığını ve bundan sonra da etkinliklere katılmaya devam edeceğini belirten sporculardan Yahya Kemal Özdemir “Araçla yolun bittiği yere kadar gittik ve yaylada eşsiz bir manzarayla karşılaştık. Yaylada yamaçlardan akan akarsular ve ormanın içerisinden birçok manzara yakaladık. Dağın yamacında hafriyat kamyonlarıyla boşaltılmış gibi duran karartıların yanına gittiğimizde ise oranın tarihi maden cürufları olduğunu anlattılar. Zirveleri aştıkça Osmanlı-Rus Harbi döneminden kalma siperleri de gördük. Bizi uzaktan fark eden ve kaçmaya başlayan bir ayı da gördük. İniş kısımlarında biraz zorlandık ama 14 kilometrelik çok güzel bir parkur yürüdük” dedi.

Bir diğer sporcu Damla Atalay ise GÜDAK’la ilk defa doğa yürüyüşü etkinliğine katıldığını ve çok keyifli olduğunu belirterek “Zaman zaman zorlansam da çok güzel oldu. İlk defa geldiğim için yanlış ayakkabı tercihinde bulunmuşum. Yeterli ekipmanım olmadığı için biraz zorlandım ama çok keyifliydi. Farklı doğal güzellikler gördük, farklı yaban hayvanları gördük. Tarihi maden yatağı ve siperleri de gördük” ifadelerini kullandı.

Daha önce Kalis bölgesinde birden fazla yürüyüş yaptıklarını fakat tarihi Karadağ Maden Sahasının olduğu yamacı ilk kez yürüdüklerini ve çok beğendiklerini ifade eden GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise programı düzenleyen ve rotayı belirleyip rehberlik yapan kulüp üyesi Ahmet Yıldız’a teşekkür etti.

Binlerce yıldır madencilik yapılan ve adını değerli bir madenden alan tek il olan Gümüşhane’de varlığını bildikleri fakat hiç gitmedikleri tarihi maden sahasını ilk kez gördüklerini kaydeden Akbulut, yaz mevsimine sayılı günler kala yüksek rakımlı zirvelerde karların daha erimediği coğrafyada ağaçlık alanlarda kuzu göbeği mantarı topladıklarını, yaban hayvanlarıyla ve koyun sürüleriyle karşılaştıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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